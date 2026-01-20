円債下落、40年債史上初の4％台に乗せた後も利回り上昇続く 円債の下落が目立っている。40年債利回りは午前に史上初となる4％台を付けると、午後にさらに上昇し4.079％を付けてところまで上昇（債券価格が下落)。20年債、10年債利回りも上昇（債券価格が下落）しており、10年債は27年ぶりの水準となる2.351％を付けている。