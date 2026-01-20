日本ハムの新庄剛志監督（５３）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議で、タイブレークについて議論したことを明かした。「タイブレーク、僕は賛成派なんですよ。ノーアウト一、二塁とか１死一、三塁から始めるとかね。監督の腕を見せれるし、『この作戦もあるんだ！』って。面白くなかったら、途中でやめたらいいですから。どれが面白いかっていうのは、やってみないと分からないから」と語った。会議中、小久保監督か