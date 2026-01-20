テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、高市早苗首相が１９日に官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明したことを報じた。番組では、高市首相が「勝敗ライン」について「内閣総理大臣としての進退をかける。自民党と日本維新の会で過半数の議席を賜りましたら高市総理。そうでなければ野田総理か斉藤総理か別の方」と述べたことを伝えた。コメンテーターを務める元テレビ朝日社