劇団四季の俳優・武藤洸次が２０日、舞台「恋におちたシェイクスピア」京都公演（４月２５日〜５月２４日、京都劇場）に向けたオンライン取材会に出席した。武藤は現在東京公演に出演中。ミュージカルには多数出演しているが、ストレートプレイは初挑戦ということもあり「稽古期間は言葉と向き合う時間で、刺激的で楽しかった」と振り返った。また今作は、シェイクスピア自身が演劇をみんなで作り上げていくというような物語に