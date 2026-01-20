国民民主党の玉木雄一郎代表が20日の会見で「高騰する住宅価格」について言及した。【映像】「メガバンクの部長でも…」玉木代表が明かした驚きの住宅事情（実際の様子）玉木代表は記者からの質問に答える中で「家賃とか住宅取得費用がめちゃくちゃ高くなっています。この前びっくりしたのは、メガバンクの部長でももう都内に家買えないって言ってたんですよ。これ本当にいいのかと。皆さんもローン組んでる方いらっしゃると思