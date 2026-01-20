高市早苗総理大臣が衆議院解散を表明したことを受け、チームみらいの安野貴博党首は20日、「今やらなければいけない理由が説得力に欠ける」などと述べた。また、消費税減税には慎重な考えを示した。【映像】安野党首「消費税減税より社会保険料減額が優先」の理由解散の受け止めを聞かれた安野党首は「この時期が国にとってベストなのかどうかというところは疑問が残りました。年度末は非常に、自治体の負担というのもただでさ