高市早苗首相が19日、自身のXを更新。サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』のトロフィーをリフトした。【写真あり】高市早苗首相が公開した唐突なジウベルト・シウバとの2ショット高市首相は「本日、FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーの皆様を官邸にお迎えしました。元ブラジル代表のジウベルト・シウバさんとともに、オリジナルトロフィーに触れる光栄な機会を頂きました」とジウベルト・シウバとトロフィーを持