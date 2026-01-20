lyrical schoolからの発表です。【映像】「lyrical school」解散のお知らせ「いつもlyrical schoolを応援いただき、誠にありがとうございます。このたびlyrical schoolは、2026年4月19日（日）恵比寿LIQUIDROOMにて開催するワンマンライブをもちまして、解散することを決定いたしました。lyrical schoolは2010年10月、『清純派ヒップホップアイドル』として活動をスタートしました。その後、幾度かのメンバーチェンジを重ねなが