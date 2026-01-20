大相撲の元横綱、白鵬翔さんが２０日、都内で第１６回となる国際相撲大会「白鵬杯」（２月７、８日・トヨタアリーナ東京）の会見を行った。白鵬さんは「子どもたちがもっと夢を持てる大会にしたい」と語った。７日は従来の「男子の幼児・小学生・中学生の部（１３０４人）」、８日は新設の「女子の小学生・中学生（３４６人）」「女子・成人の部（国内から選抜６４人）」「男子・成人の部（国内から選抜６４人）」が参加する。