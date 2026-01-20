お笑いタレントのヒロシ(53) 、手作り弁当を披露し「めちゃくちゃ美味しそう」など反響を呼んでいる。【映像】DIYしたかっこいい自宅&手料理(複数カット)これまでにもInstagramで、「ニラ玉とかぼちゃ煮付けスロットコイン添え」や「ゴーヤ入り高菜チャーハン電卓添え」など、ユーモアを交え様々な手料理を紹介してきたヒロシ。鶏すき焼きとふりかけご飯が入ったお弁当を披露さらに、DIYした自宅の様子も投稿し