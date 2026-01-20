【第185話】 1月20日公開 【拡大画像へ】 秋田書店はチャンピオンクロスにて、マンガ「ルパン三世異世界の姫君」185話を1月20日に公開した。 本作は原作・モンキー・パンチ氏、エム・ピー・ワークス、マンガ・内々けやき氏、脚本・佐伯庸介氏による作品で、「週刊少年チャンピオン」で連載が行なわれている。異世界に召喚されたルパン一味や銭形の活躍が描かれる。