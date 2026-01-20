２０日に実施された２０年債入札（第１９５回、クーポン３．２％）は、最低落札価格が９９円１０銭（利回り３．２７４％）、平均落札価格が９９円３５銭（同３．２５３％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２５銭で、前回（２５年１２月１１日）の３銭から拡大。応札倍率は３．１９倍となり、前回の４．１０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS