パーク２４がしっかり。１９日の取引終了後に発表した２５年１２月度の月次速報で、タイムズパーキングの売上高が前年同月比１０．８％増となり、４５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。タイムズパーキングで１３０件（４９９１台）の新規開発を行ったことなどが寄与。一方の解約は５１件（１１３７台）だった。 出所：MINKABU PRESS