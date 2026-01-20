「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在で東邦亜鉛が「売り予想数上昇」３位となっている。 ２０日の東証プライム市場で東邦鉛が大幅続落。同社は、鉛及び銀製錬の大手。銀市況は、急騰しており、ロンドン現物価格が1トロイオンス＝９０ドル台を突破し最高値圏にある。銀は太陽光発電パネルやＥＶ向けなど産業用需要が拡大しているほか、地政学リスクの高まりで金価格が上昇するのと