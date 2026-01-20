ＦＵＮＤＩＮＮＯが７日ぶりに急反騰している。きょう２０日寄り前、東証グロース市場へ２月２４日に新規上場するイノバセルについて、ファンディノの支援先企業だったと発表しており、材料視されたようだ。ファンディノは未上場企業の資金調達支援などを手掛けている。 イノバセルは２０２４年１２月にファンディノのサービス「ＦＵＮＤＩＮＮＯＰＬＵＳ＋」を通じて特定投資家向け銘柄制度（Ｊ－Ｓｈ