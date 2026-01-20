ダイキョーニシカワが反落している。１９日の取引終了後、１月７日に発表した１１６２万５２００株の売り出しと最大１７４万３７００株のオーバーアロットメントによる売り出しに関して、売出価格が８２４円に決定したと発表。これにサヤ寄せする格好となっている。 出所：MINKABU PRESS