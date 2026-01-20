午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１０、値下がり銘柄数は１１４６、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、小売、食料、陸運。値下がりで目立つのはサービス、証券・商品、繊維など。 出所：MINKABU PRESS