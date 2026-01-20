ファミリーマートは1月13日、「ファミマルBakery」にて、サントリー食品インターナショナルが展開する「クラフトボス」とコラボレーションした「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」（150円）を、全国の店舗にて発売しました。■クラフトボスのカフェラテクリーム＆ホイップが入ったドーナツ同商品は、生クリームを加えたしっとりもちもちとした白生ドーナツに、クラフトボス監修のカフェラテクリームとカフェラテホイップを包んで