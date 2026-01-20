20日14時現在の日経平均株価は前日比695.25円（-1.30％）安の5万2888.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は410、値下がりは1146、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は195.21円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が131.36円、ＳＢＧ が104.29円、リクルート が60.77円、信越化 が22.73円と続いている。 プラス寄与度トップは