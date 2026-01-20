立憲民主党の安住幹事長は、来月8日投開票の衆議院選挙について、「政策的には『消費税解散』ということになる」と話し、改めて新党・中道改革連合として、財源明示の上、食料品の消費税の“恒久ゼロ”を掲げて戦う意向を示しました。立憲民主党安住幹事長「特に政策的には、たぶん『消費税解散』ということになるんだと思います。こちらとしてはもう“恒久ゼロ”で財源を明示して戦う」立憲の安住幹事長は総選挙をめぐり、与党