会社の営業秘密をロシア側に漏らしたとして、工作機械メーカーの元社員と在日ロシア通商代表部の元職員が、警視庁公安部に書類送検されたことが捜査関係者への取材でわかりました。不正競争防止法違反の疑いで書類送検されたのは、首都圏にある工作機械メーカーの30代の元社員の男性と、在日ロシア通商代表部の30代の元職員の男性です。元社員はおととし11月と去年2月の2回にわたり、当時勤務していた工作機械メーカーの営業秘密を