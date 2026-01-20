歌人の俵万智さん（63）が20日放送の日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。子育てについて語った。俵さんは40歳の時にシングルマザーとして男児を出産した。「父も母も応援してくれるような感じでしたし、初めての孫ということで息子のこともかわいがってくれました」と振り返った。司会の黒柳徹子は「高齢出産の不安はなかった？」と質問。俵さんは「高齢ですよ。40で生んで、翌月には41になってい