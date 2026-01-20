精密機械製造会社の機密情報を漏えいしたとして、警視庁公安部は２０日、いずれも３０歳代の同社元社員と、在日ロシア通商代表部元職員の男２人を不正競争防止法違反（営業秘密開示）容疑で東京地検に書類送検した。公安部は、同社の先端技術を狙ったスパイ事件とみて、外務省を通じてロシア大使館に元代表部職員の出頭を要請した。捜査関係者によると、元社員は同社に勤務していた２０２４年１１月と昨年２月、不正な利益を得