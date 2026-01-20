不信任決議を受けた村長の辞職と議会の自主解散に伴う、熊本･球磨村長と村議会議員選挙が20日、告示されました。球磨村長選に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で元厚生労働省職員の加納一郎氏(52)元熊本県職員の大岩禎一氏(62)前村長の松谷浩一氏(63)の3人です。 球磨村を巡っては、12月の議会で当時の松谷村長の不信任決議案が可決され村長が辞職し、議会も自主解散していました。また同じ日に行われる村議会議員選