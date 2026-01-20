熊本県警 阿蘇警察署の発表によりますと、民間会社所有のヘリコプターが到着予定時刻を過ぎても帰着しないということです。 【ライブ配信】阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～ 発生場所など詳細は捜査中です。 【詳細はこちらの記事へ】阿蘇で遊覧ヘリコプターが行方不明乗客は台湾国籍の2人阿蘇火山の火口付近で機体の捜索へ【阿蘇・草千里のライブカメラ配信中】