［パンダがくれたもの］＜中＞目の下にクマを作り、顔色も青白かった弟が笑顔を取り戻した。視線の先に、竹を頬張るジャイアントパンダがいた。「パンダってすごい！」。弟の様子に気付いた姉の遠藤愛果（まなか）さん（２１）は感じ入った。３・１１直後、上野で３年ぶりのパンダ公開東日本大震災が発生した２０１１年３月１１日、４歳だった弟の友文さん（１９）は、福島県いわき市の保育園で震度６弱の揺れに襲われた。両