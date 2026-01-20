◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会 シングルス一般・ジュニア(2026年1月20日〜25日、東京体育館)全日本卓球選手権が20日に開幕。パリパラリンピック出場の舟山真弘選手が男子シングルス一般の部1回戦に出場しました。舟山選手は4歳で小児がんの一種である「右上腕骨骨肉腫」に罹患。利き手であった右腕の肩関節と上腕骨を切除しました。小学5年生で卓球と出会い、その後は力をつけてパラ卓球の日本代表へ。2024年のパラ