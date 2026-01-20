元NHKアナウンサーで、ジャーナリストの堀潤氏（48）が19日、TOKYO MX報道番組「堀潤Live Junction」（月〜金曜午後8時）にMCとして生出演。2月8日投開票の衆院選の日程について語った。堀氏は番組冒頭で「あんまり意識してなかったんですけどSNSを見ていたら『オリンピックと被るので報道が減りそう』ってきてたんですけど」と伝えた。そして「あー、ミラノ！冬季五輪！すっかり忘れてました？」と言うと、フリーアナウンサー豊崎