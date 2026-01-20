【くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 実施期間：1月23日～ 無くなり次第終了 くら寿司は、サンリオキャラクター「シナモロール」のオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を1月23日より開催する。 くら寿司では、1月9日より「シナモロール」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、1