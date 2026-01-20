英PwCは1月19日、「第29回世界CEO意識調査」の結果を発表した。これによると、グローバルで約3割のCEOが2026年の売上成長に「自信がない」と回答したという。AIで利益を挙げられていないと回答した割合は56%調査は2025年9月30日〜11月10日にかけて行い、95カ国・地域における4454名のCEO(最高経営責任者)による回答にもとづいている。企業の経営陣がAIによる収益の不均衡、地政学的リスクの高まり、サイバー脅威の深刻化に取り組む