俳優の山田裕貴（35歳）が、1月19日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送）に出演。最近、妻の西野七瀬と「機動戦士ガンダム00」を一緒に泣きながら見返して、宮野真守にボイスメッセージで感動を伝えたと語った。山田裕貴が2週間後のスペシャルウィークに宮野真守がゲストとして出演すると告知し、山田裕貴の人格形成に深く影響を与えたのが、MARVEL作品、「ONE PIECE」「機動