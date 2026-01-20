「四股名（しこな）は、とても気に入っていますよ」FRIDAY（’26年１月23日号）のインタビューで、こう語ったのはウクライナ出身の大関・安青錦（21）だ。安青錦という名前は、師匠・安治川親方の現役時代の四股名・安美錦から「安」の文字を譲り受け、ウクライナの国旗の色「青」を取り入れている。尊敬する師匠や母国の特徴を反映した四股名といえるだろう。四股名には流行がある。力士の名前から相撲界の勢力図がわかるのだ。「