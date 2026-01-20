一般にテクノロジーの世界では、イノベーションによってハードウェアのコストが徐々に引き下げられる傾向にありますが、近年のSSD市場ではAIブームの影響などで歴史的な価格高騰が起きています。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareが、「大容量NVMe SSDの価格が金に匹敵している」と報じました。Many high-capacity NVMe SSDs are now as expensive as gold by weight as shortage intensifies - we ran the numbers, here's