ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２０日、都内のホテルで開かれた監督会議に出席した。これまで２軍監督として何度も出席していたが、１軍監督としては初めて。１２球団の監督で最年長とあって慣例通りであれば座長を務めるはずだったが、新監督とあって丁重に辞退。「あいさつのところで座長は辞退して、１年目の監督としてごあいさつさせていただきました」と緊張気味に振り返った。阪神・藤川監督からは昨年１２月の還暦