◆卓球◇全日本選手権第１日（２０日、東京体育館）開幕し、女子シングルス出場選手最年少で初出場の小学５年生、１１歳の鈴木希華（ののか、千葉）が、大学生の山岸愛菜（新潟）を１４―１２、１１―５、１１―５の３―０で撃破して同日の２回戦に進出した。「うれしいです」と笑顔で胸を張った。２０２２年から１２歳以下の年齢別日本代表に選出され、今年度の千葉県予選では女子シングルスで歴代最年少優勝を果たした超新