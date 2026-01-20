ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、びっくりドンキーならではの自社醸造の味わいが堪能できる期間限定メニューが登場。チェリーの甘みと華やかな香りが愉しめる季節のお酒「チェリールビー」と、ノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」が販売されます☆ びっくりドンキー「チェリールビー／ドンキーフリー（チェリー）」2026 発売日：2026年1月21日（水）販売店舗：全国のびっくりドンキー店