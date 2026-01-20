俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）が、新たにスタート。今回は、岩瀬洋志が演じるリョウを紹介する。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら岩瀬洋志が演じるリョウは、TORINNERで圧倒的人気を誇るセンター。NAZEのユウヤの実の兄で、自身の活動が忙しい中でもいつも気にかけている。ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-PO