◇イングランド・プレミアリーグ（2026年1月19日ブライトン1―1ボーンマス）ブライトンのMF三笘薫（28）がプレミアリーグ100試合出場の節目に到達した。ホームのボーンマス戦に先発。左足首の負傷から戦列に復帰後、公式戦出場7試合目で初めてフル出場した。後半4分にはペナルティーアークからゴール右上を狙う場面もあったが、わずかに右に外れた。チームは1点を追う後半追加タイム1分に左サイドの三笘からパスを受けたDF