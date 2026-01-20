お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が19日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。漫才師日本一決定戦M―1グランプリ出場を振り返った。フットボールアワーは、それぞれ別のコンビの解散を経て1999年に結成。03年にM―1で優勝した。01年の第1回大会では決勝進出。岩尾は「優勝いけんちゃうの？って思ってたけど、全く歯が立たず」と回顧。当時の審査員の点数は、西川きよ