俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。日本歌謡界のスターである西城秀樹さんへの熱い思いを明かした。この日、川崎は妻・花音さんとドライブへ出かけたことを報告し、車内のBGMについて「憧れの西城秀樹さんの60歳の記念アルバムです」と説明。アルバムには、自身が「芸能界に入るきっかけとなった番組で秀樹さんのモノマネをやった『恋の暴走』も入ってる」と明かした。続けて「懐かしい曲ばかりで車を降りても歌って踊