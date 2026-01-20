タレントの上原さくらが19日に自身のアメブロを更新。弁当作りでの失敗談やママ友とのランチで娘のランドセル選びについて相談したことを明かした。この日、上原は朝の様子について「ドッタバタで出てきちゃったから、洗い物してないし、洗濯物畳んでないし」と慌ただしい様子を報告するも「お弁当は作りました」と手作り弁当の写真を公開。しかし、その弁当作りで「朝寝ぼけていて、ハンバーグが入ってると思った袋を湯煎していた