バスケットボールＢ１東地区の宇都宮は２０日、２月８日に宇都宮市体育館で予定していた長崎戦が、開催できなくなったと発表した。当日は衆議院議員総選挙の投開票日で、同体育館が開票所で使用されるのが理由。宇都宮はこの日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、「２／８（日）に衆議院議員総選挙が実施されることが発表されました。同日、ブレックスアリーナ宇都宮が開票所として使用されるため、２／８（日）長崎戦は、同会