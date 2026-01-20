2000年にリリースされた楽曲『Last Smile』で知られるロックユニット・LOVE PSYCHEDELICOが20日、公式サイトを通じて2月28日〜4月22日まで開催されるツアーをもって活動を休止することを発表しました。ギターのNAOKIさんとボーカルのKUMIによるLOVE PSYCHEDELICOは、2025年にデビュー25周年を迎え、2026年2月から『LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour』と題したライブツアーを開催。公式サイトの発表によると、このツアーを