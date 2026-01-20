レアアースなど重要鉱物の確保に向け、政府が予備費から390億円を支出します。政府はレアアースなど重要鉱物について、新たな供給ルートの開拓を支援するため、今年度予算の予備費から390億円を支出することを、きょうの閣議で決定しました。資金は独立行政法人のJOGMEC＝エネルギー・金属鉱物資源機構への出資に充てられます。海外で鉱山開発や製錬事業を手がける民間企業の支援に使われます。レアアースなど重要鉱物をめぐっては