０４年皐月賞、０６年天皇賞・秋、０６＆０７年マイルＣＳ連覇、０７年安田記念とＧ１を５勝し、０６、０７年の最優秀短距離馬に選ばれたダイワメジャーが２０日早朝にけい養先である北海道安平町の社台スタリオンステーションで死んだことが明らかになった。２５歳だった。同日午前４時２０分に天国へと旅立った。直前までカイバを完食し、目立った異常を見せることなく、突然のことだっただけに関係者も驚きを隠せないでいると