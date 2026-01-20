サッカーＪ１福岡は１９日、Ｊ３熊本（ベルギー２部ベヘレン期限付き移籍）からＦＷ道脇豊（１９）が完全移籍で加入することが決定したことを発表した。身長１９０センチの大型ＦＷは、クラブを通して「自分を本気で変えるためにこのクラブへの加入を決断しました。アビスパ福岡の勝利と自分の日々の成長のために全力で走りますので応援よろしくお願いします」とコメントした。道脇は現在Ｕ―２３日本代表の一員として、サウ