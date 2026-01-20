巨人の泉口友汰内野手（２６）が２０日にジャイアンツ球場で自主トレを公開。「リーグ優勝、日本一を目標に頑張っていきたい」と今年の抱負を語った。昨季、泉口は開幕二軍スタートだったものの４月上旬から一軍に合流し、自己最多の１３３試合に出場（先発出場は１３２試合）。打率３割１厘と大台に乗った。５１２打数、１５４安打、３９打点、６本塁打をマーク。守備では正遊撃手として好守も光り、ゴールデン・グラブ（ＧＧ