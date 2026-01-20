【機動警察パトレイバー EZY】 5月15日 File 1公開予定 8月14日 File 2公開予定 2027年3月 File 3公開予定 バンダイナムコフィルムワークスは、劇場アニメ「機動警察パトレイバー EZY」を5月15日から公開する。全3章構成で、「File 2」は8月14日、「File 3」は2027年3月に公開予定。 「機動警察パトレイバー EZY」は、2030年代の日本を