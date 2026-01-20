【モデルプレス＝2026/01/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式X（旧Twitter）が、1月19日に更新された。高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）の書き初めが公開され、話題を集めている。【写真】INIメンバー「味がある」話題の書き初めショット◆高塚大夢、書き初め披露投稿では、高塚が同日放送の「SCHOOL OF LOCK！」（毎週月〜金22時〜／TOKYO FM）内の「INI LOCKS！」に出演したことを報告。「