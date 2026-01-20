NCT WISHが、日本のオリコンチャートで2日連続1位を獲得し、確かな人気を示した。1月14日にリリースされた日本1stミニアルバム『WISHLIST』は、オリコンのデイリーアルバムランキングで1月17日〜18日の2日連続1位を記録。日本でもNCT WISHの圧倒的な支持の高さを改めて印象づけた。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能同アルバムは、タイトル曲『Hello Mellow』を含む全7曲を収録。癒やしや応援、ときめきのメッセージを通し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
- 2. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
- 3. 「若い男性が背中刺された」通報
- 4. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
- 5. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
- 6. 不登校のイメージを変える 群馬県が新名称を使用へ
- 7. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
- 8. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
- 9. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
- 10. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
- 1. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
- 2. 「若い男性が背中刺された」通報
- 3. 不登校のイメージを変える 群馬県が新名称を使用へ
- 4. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
- 5. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
- 6. 露スパイに機密情報を譲渡? 送検
- 7. 通報した男逮捕「殴って殺した」
- 8. 長澤まさみの彼氏遍歴 一目瞭然
- 9. 【速報】「俺が出るまで待っておけよ」“東名高速あおり運転事故”石橋和歩被告の懲役18年判決が確定へ 最高裁が被告の上告を棄却
- 10. 熊本・阿蘇 遊覧ヘリが行方不明
- 1. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
- 2. 中道に144人が入党意向 幹部説明
- 3. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
- 4. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
- 5. 受験生は期日前投票を…呼びかけ
- 6. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
- 7. 赤ちゃんポスト 実名公表の思い
- 8. 山岳救助 請求される驚愕の費用
- 9. 選管にとって「想定外の解散」
- 10. 高市首相「戦後最短」の戦いへ
- 1. 中国の変化に香港メディアが指摘
- 2. 犬に囲まれ…19歳の遺体発見 豪
- 3. ベネズエラに莫大な鉱物資源
- 4. 英海岸 ポテトで埋め尽くされる
- 5. 仏で摘発ラブドール購入者の素性
- 6. フィリピン 新ガス田を発見
- 7. 男子高生を誘惑 韓で最悪の事件
- 8. 慰安婦像撤去要求 強制捜査開始
- 9. 日本で何が…韓歌手の動画に賛否
- 10. 北朝鮮軍 栄養不足で戦闘不能か
- 1. ロッテリア大量閉店も…謎の店舗
- 2. 50代で「終の棲家」確保も…後悔
- 3. 「おじアタック」の成功確率
- 4. 富山県が世界の富裕層に注目?
- 5. 高市自民勝利のカギ 意外な存在
- 6. 週休3日制 欧州が維持できるワケ
- 7. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
- 8. バイトより再雇用 利点&欠点
- 9. 日給1万3000円 眺めるだけの仕事
- 10. プルデンシャル生命、記者会見へ
- 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
- 2. 【Amazon】Apple iPadシリーズやMacBook Air、AirTagなどが最大19%OFFに
- 3. 「X離れ」は深刻? 世界が注目
- 4. ネットで特定→大ヒットの文庫本
- 5. 3COINSの「おすすめ家電」5選
- 6. 意外と必要? USBハブを試用
- 7. 「極限スリル」沖縄で体験可能に
- 8. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 9. 人気ホラーゲームを映画化
- 10. 絶滅危惧種の大型コウモリ大量死
- 11. マッチングアプリ経由の転職増?
- 12. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 13. PRだけど見ちゃう…ショート動画で人気の医師芸人がネタにしていたスマホとは？
- 14. 「2016年トレンド」誕生の背景
- 15. Meta・VRが人員削減 影響必須か
- 16. Googleが命名「Nano Banana」
- 17. 京都府庁にLuup設置 公務で活用
- 18. 【1/29まで】Adobe Creative Cloud ProとIllustratorが51%OFFに。新規対象キャンペーン中
- 19. 自転車に後付け 電動化キット
- 20. 【月1500円の神コスパ】ChatGPT新プラン「Go」日本上陸！無料プランの10倍使えるなどの機能・使い方まとめ！
- 1. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
- 2. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
- 3. 学生女子駅伝2冠 異例の退任
- 4. 荻野貴司がチェコリーグに移籍
- 5. 元バレー選手に「えっ…誰?」
- 6. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
- 7. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
- 8. 美ノ海 愛子さまの猫に親近感
- 9. F1 敵に「成功可能性低い」皮肉
- 10. WBC韓国代表にまたもや「悲報」
- 1. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
- 2. フジ 谷原章介に「お詫び」か
- 3. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
- 4. すしざんまいへの「陰口」が波紋
- 5. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
- 6. MEGUMI 金正恩氏の進学先を証言
- 7. 箱根 消えた天才ランナーの半生
- 8. いちご農園に薬物…200万円被害
- 9. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
- 10. 「組むなら国民民主と思ってた」
- 1. 「不二家」の新業態が埼玉に
- 2. 早期流産「亡くなってよかった」
- 3. 経験人数500人 女性漫画家の人生
- 4. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 5. 元祖「世界一セクシーな男」窮地
- 6. サイゼで女性の「推しメニュー」
- 7. 妻の何気ない一日…隠された真実
- 8. 何この女 夫のラブホ不倫に怒り
- 9. 海外出身 実は大物俳優の長男
- 10. 60代やめてよかったこだわり8選