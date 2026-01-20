NCT WISHが、日本のオリコンチャートで2日連続1位を獲得し、確かな人気を示した。1月14日にリリースされた日本1stミニアルバム『WISHLIST』は、オリコンのデイリーアルバムランキングで1月17日〜18日の2日連続1位を記録。日本でもNCT WISHの圧倒的な支持の高さを改めて印象づけた。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能同アルバムは、タイトル曲『Hello Mellow』を含む全7曲を収録。癒やしや応援、ときめきのメッセージを通し